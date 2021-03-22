Италия

Итальянский наставник рассказал о своем решении на распутье тренерской карьеры.

Итальянский главный тренер Массимилиано Аллегри, который не имеет опыта работы, начиная от завершения отношений с туринским Ювентусом летом 2019 года, в интервью ресурсу Football Italia рассказал о так и не состоявшемся переходе в мадридский Реал в последний год его работы в стане "зебр".

"Когда мадридский Реал связался со мной три года назад, я уже на тот момент успел пообещать Ювентусу, что останусь. Это было единственное предложение от крупного клуба, но я ответил на него отказом".

Напомним, что за время работы во главе "бьянконери", Аллегри пять раз приводил команду к чемпионскому титулу, а также дважды достигал с ней финала Лиги чемпионов УЕФА.

Однако, это не спасло его от увольнения за год, до изначального запланированного срока окончания контракта.

В то же самое время, на возможность возвращения на руководящий пост в основной команде Ювентуса в ближайшем будущем Аллегри отреагировал достаточно сдержанно: "Сейчас там есть Андреа Пирло, и, на мой взгляд, у него все идет хорошо.

Я не знаю, чего на данный момент не хватает Юве. Впереди у них стоит финал Кубка Италии, они уже выиграли Суперкубок, и продолжают бороться за лучшие места в первой четверке. Лига чемпионов? Это как лотерея — в ней можно выиграть все, либо все проиграть", — подытожил итальянский специалист.

Напомним, что в недавнем прошлом появилась информация о том, что донецкий Шахтер рассматривает Аллегри в качестве одной из возможных замен для Луиша Каштру, однако глава селекционной службы "горняков" Жозе Боту опроверг данную информацию.