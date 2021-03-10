Украина

Португальский специалист опроверг слухи о заинтересованности "горняков" в услугах Аллегри.

В последние несколько дней украинский футбол "взорвала" новость, что донецкий Шахтер заинтересован в приглашении экс-наставника Милана и Ювентуса Массимилиано Аллегри на пост главного тренера первой команды вместо Луиша Каштру.

Сообщалось, что руководство донецкого клуба уже связалось с именитым итальянским специалистом и начало с ним переговоры, однако директор департамента селекции Шахтера Жозе Боту категорически опроверг данную информацию.

"Слухи об Аллегри — абсолютная ложь. Мы довольны Луишем Каштру, поэтому ни с кем не связывались".

"Аллегри — отличный тренер, но Шахтер уже много лет делают ставку на тренеров, которые способны выстроить в команде более атакующую систему игры. Таким коучам нравится тот стиль игры, который отличается от футбола Аллегри", — приводит слова Боту ReteSport.it.

Напомним, следующий свой поединок подопечные Луиша Каштру проведут в рамках 1/8 Лиги Европы. Матч Рома — Шахтер состоится на Стадио Олимпико в Риме в четверг, 11 марта. Начало в 22:00 по киевскому времени.

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