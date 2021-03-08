Украина

Ближайшим летом донецкий клуб может возглавить известный итальянский тренер.

Бывший наставник Милана и Ювентуса Массимилиано Аллегри в летнее межсезонье может возглавить донецкий Шахтер, сообщает Футбольный формат.

По информации источника, руководство "горняков" уже вышло на контакт с 53-летним итальянским специалистом и начали переговоры.

В настоящее время Шахтер возглавляет португальский специалист Луиш Каштру. Под его руководством "горняки" идут вторыми в чемпионате Украины, отставая от Динамо на четыре очка, а также продолжают еврокубки в Лиге Европы.

Однако игра донецкого клуба оставляет желать лучшего, чему свидетельствует недавний вылет Шахтера из Кубка Украины от лидера Первой лиги — Агробизнеса.

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