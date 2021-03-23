Паулу Фонсека может завершить работу в римской команде.
Массимилиано Аллегри, getty images
23 марта 2021, 00:24
Рома рассматривает возможные варианты перестановок на тренерском посту уже в ближайшее время.
Как сообщает La Gazzetta dello Sport, в шорт-лист римской команды входят Маурицио Сарри и Массимилиано Аллегри.
Семья Фридкиных, генеральный менеджер Тиаго Пинто и консультант Чарльз Гулд уверены, что Фонсеку стоит уволить, если ему не удастся обеспечить Роме место в Лиге чемпионов в этом сезоне.
Напомним, что еще одним вариантом для нового главного тренера для Ромы остается Юлиан Нагельсманн.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.