Италия

Паулу Фонсека может завершить работу в римской команде.

Рома рассматривает возможные варианты перестановок на тренерском посту уже в ближайшее время.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, в шорт-лист римской команды входят Маурицио Сарри и Массимилиано Аллегри.

Семья Фридкиных, генеральный менеджер Тиаго Пинто и консультант Чарльз Гулд уверены, что Фонсеку стоит уволить, если ему не удастся обеспечить Роме место в Лиге чемпионов в этом сезоне.

Напомним, что еще одним вариантом для нового главного тренера для Ромы остается Юлиан Нагельсманн.

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