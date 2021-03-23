Италия

Туринцы хотят заполучить нападающего Эвертона.

Ювентус нацелился на нападающего Эвертона Мойзе Кина и готов к решительным шагам, сообщает Tuttojuve.

Как утверждает источник, туринцы могут включить в сделку по 21-летнему нападающему Аарона Рэмзи и Дугласа Косту.

Мойзе Кин в текущем сезоне провел 33 поединка в футболке Пари Сен-Жермен, забив 17 голов и сделав результативную передачу.

Напомним, что французский клуб ведет переговоры с Эвертоном о выкупе Мойзе Кина.