Италия

Одиозный агент требует внушительную сумму за свои услуги.

Переговоры между Джанлуиджи Доннаруммой и Миланом продолжаются, но в них возникает очень много трудностей.

Как сообщает Football Italia со ссылкой на журналиста Calciomercato Даниэле Лонго, трудности также привносит Мино Райола, который просит слишком большую сумму за свои услуги.

Источник утверждает, что проблем стало даже больше, чем это было несколько месяцев назад — клубы по-прежнему не могут сойтись относительно зарплаты.

Напомним, что Джанлуиджи Доннарумма возглавляет список интересов лондонского Челси.