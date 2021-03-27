Италия

Чилийский хавбек хочет выиграть с "нерадзурри" Серию А, а в следующем сезоне — Лигу чемпионов.

Центрального полузащитник Интера Артуро Видаля в последнее время пресса связывала с возможной сменой клубной прописки, сообщая об интересе со стороны Марселя, Фламенго и Галатасарая.

Тем не менее, несмотря на слухи, агент чилийского хавбека Фернандо Феличевич заявил, что его клиент продолжит свою карьеру в стане "нерадзурри".

"Это нормально, что у футболиста такого уровня есть предложения от разных клубов, но Артуро остается в Интере".

"Сейчас он хочет выиграть с клубом Серию А, а в следующем сезоне — Лигу чемпионов. Он скоро вернется на поле", — приводит слова Феличевича Football Italia со ссылкой La Gazzetta dello Sport.

Напомним, в марте этого года Артуро Видаль перенес операцию на колене. Его возвращение на футбольное поле ожидается в конце следующего месяца.