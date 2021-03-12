Италия

Чилийский хавбек не скоро вернется на футбольное поле.

Полузащитник миланского Интера Артуро Видаль перенес успешную операцию на левом колене, сообщает пресс-служба "нерадзурри".

33-летний чилиец получил повреждение мениска четыре дня назад в матче 26-го тура итальянской Серии А, в котором Интер обыграл Аталанту (1:0).

Теперь после операции, футболиста ждут несколько дней в больнице, после чего будет длительная реабилитация.

В нынешнем сезоне Видаль провел 30 поединков во всех турнирах, в которых забил два мяча и отдал две результативные передачи.

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