Чилийский хавбек не скоро вернется на футбольное поле.
Артуро Видаль, Getty Images
12 марта 2021, 13:50
Полузащитник миланского Интера Артуро Видаль перенес успешную операцию на левом колене, сообщает пресс-служба "нерадзурри".
33-летний чилиец получил повреждение мениска четыре дня назад в матче 26-го тура итальянской Серии А, в котором Интер обыграл Аталанту (1:0).
Теперь после операции, футболиста ждут несколько дней в больнице, после чего будет длительная реабилитация.
В нынешнем сезоне Видаль провел 30 поединков во всех турнирах, в которых забил два мяча и отдал две результативные передачи.
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