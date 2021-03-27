"Старая синьора" согласовала с 23-летним итальянцем пятилетний контракт.
МАНУЭЛЬ ЛОКАТЕЛЛИ, GETTY IMAGES
27 марта 2021, 19:55
Полузащитник Сассуоло Мануэль Локателли может перебраться в Ювентус в летнее трансферное окно. Об этом сообщает журналист Николо Скира.
По информации источника, стороны уже согласовали условия пятилетнего контракта, и теперь туринскому гранду предстоит договориться с боссами Сассуоло о сумме трансфера.
Отмечается, что полузащитник Ювентуса U-23 Николо Фаджоли может стать частью сделки по переходу Локателли в стан "старой синьоры".
В текущем сезоне Мануэль Локателли провел в футболке Сассуоло 25 поединков во всех турнирах, в которых ему удалось забить 3 гола и отдать 2 результативные передачи.
Ранее сообщалось, что "черно-зеленые" готовы расстаться с 23-летним итальянцем за 40 миллионов евро.