Италия

Туринский клуб планирует усилить линию полузащиты.

Ювентус намерен приобрести полузащитника Сассуоло Мануэля Локателли.

Как сообщает в своем Twitter журналист Николо Скира, 23-летний хавбек является приоритетной целью "старой синьоры" для усиления средней линии.

Отмечается, что сам Сассуоло оценивает Локателли в 40 миллионов евро.

Напомним, что помимо Ювентуса итальянцем интересуется Манчестер Сити и Реал Мадрид.

Также ранее сообщалось, что Локателли установил уникальное достижение в Серии А.

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