Туринский клуб планирует усилить линию полузащиты.
Мануэль Локателли, getty images
04 марта 2021, 13:45
Ювентус намерен приобрести полузащитника Сассуоло Мануэля Локателли.
Как сообщает в своем Twitter журналист Николо Скира, 23-летний хавбек является приоритетной целью "старой синьоры" для усиления средней линии.
Отмечается, что сам Сассуоло оценивает Локателли в 40 миллионов евро.
Напомним, что помимо Ювентуса итальянцем интересуется Манчестер Сити и Реал Мадрид.
Также ранее сообщалось, что Локателли установил уникальное достижение в Серии А.
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