Италия

Футболист вспомнил о своей карьере в Италии.

Бывший полузащитник Милана Кейсуке Хонда рассказал о своих выступлениях за "россонерри".

"Я ни секунды не думал, когда получил звонок из Милана. Я мог и в Лацио перейти в свое время. Я до сих пор благодарен Адриано Галлиани за то, что исполнил мою мечту. Но у клуба было очень много проблем. В ином контексте я мог бы никогда и не перейти туда. У клуба были трудности и не было денег на топ-игроков. Тогда же простые футболисты получили шанс надеть эту футболку.

У Милана не было стратегии, и было ощущение, что каждые три месяца приходил новый тренер. В такой ситуации невозможно было добиться положительных результатов. Я никогда не встречался со Златаном Ибрагимовичем, но мне бы этого очень хотелось. Он — футбольный титан, я бы хотел получше узнать его. Надеюсь, он выиграет скудетто с Миланом. Я все еще слежу за ними", — сказал Хонда.

Напомним, Хонда носил футболку Милана с 2014 по 2017 год. С зимы 2021 года он защищает цвета Нефтчи из Баку.