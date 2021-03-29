Италия

Общая сумма перехода марокканского фулбека составила 40 миллионов евро — "нерадзурри" готовят первые 10 миллионов.

Интер планирует во вторник, 30 марта, произвести первую выплату мадридскому Реалу за трансфер крайнего защитника Ашрафа Хакими. Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на многочисленные итальянские СМИ.

Источник утверждает, что из полной суммы за переход 22-летнего марокканца, которая составляет 40 миллионов евро, руководство "нерадзурри" первым делом отправит 10 миллионов евро. Именно такая договоренность была между клубами в момент заключения сделки.Остальная сумма трансферного долга аналогичным образом будет разделена на несколько траншей.

Отмечается, что стороны также договаривались об отсрочке первого платежа по Хакими на три месяца, поэтому информация Corriere dello Sport касательно того, что президент Реала Флорентино Перес требовал у Интера гарантии по оплате трансфера, не соответствует действительности.

Впрочем, и сам Флорентино Перес ранее уже успел опровергнуть данные слухи.

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