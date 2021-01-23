Между Реалом и итальянским клубом возникли трудности.
Ашраф Хакими, getty images
23 января 2021, 13:51
Президент Реала Флорентино Перес потребовал у Интера гарантии по оплате трансфера Ашрафа Хакими, сообщает Corriere dello Sport.
Если подобного не произойдет, то функционер будет настаивать на возвращении защитника в Реал.
Интер не смог совершить первую выплату за Хакими в размере 10 миллионов евро — именно это встревожило мадридцев, хоть они и согласились отсрочить платеж.
В текущем сезоне защитник провел 24 поединка в футболке "нерадзурри", отметившись шестью голами и пятью ассистами.
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