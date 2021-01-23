Испания

Мадридский клуб заявил, что находится в хороших взаимоотношениях с Интером.

Ранее на Football.ua сообщалось, что президент Реала Флорентино Перес потребовал у Интера гарантии по оплате трансфера Ашрафа Хакими.

Сегодня же мадридский клуб на своем официальном сайте опроверг данную информацию.

"Данная информация совершенно ошибочна. Реал ни разу не требовал гарантий от Интера. Условия перехода Хакими в Интер оформляются в рамках обычных договорных отношений между футбольными клубами.

Реал Мадрид всегда поддерживал и поддерживает прекрасные отношения с Интером и считает миланский клуб дружественным", – сообщается в заявлении "сливочных".

Интер не смог совершить первую выплату за Хакими в размере 10 миллионов евро — именно это встревожило мадридцев, хоть они и согласились отсрочить платеж.

В текущем сезоне защитник провел 24 поединка в футболке "нерадзурри", отметившись шестью голами и пятью ассистами.

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