Италия

Дисциплинарный комитет Италии положительно ответил на апелляцию клуба.

Ранее мы сообщали о том, что нападающий итальянского Милана Анте Ребич получил двухматчевую дисквалификацию на поединки Серии А, как результат своего удаления в матче 27-го тура против Наполи (0:1). В той игре хорватский футболист появился на поле на 60-й минуте, а уже на 90+2-й был удален за нецензурные высказывания в адрес арбитра Фабрицио Паскуа.

Однако Дисциплинарный комитет Итальянской федерации футбола (FIGC) накануне повторно рассмотрел данный эпизод и сопутствующую апелляцию решения от "россонери", после чего принял решение сократить срок дисквалификации с двух игр до одной.

При этом, FIGC обязал Милан выплатить штраф в размере 15 тыс. евро.

Напомним, что в данный момент сезона Ребич вынужден тренироваться отдельного от основной группы футболистов, не задействованы в матчах национальных сборных, из-за прохождения процесса восстановления от травмы бедра.

При этом, вполне можно ожидать его появление уже в ближайшей игре Милана в Серии А, которая для коллектива Пьоли пройдет дома, против Сампдории.