Хорват не поможет своему клубу в ближайших встречах.
Анте Ребич, getty images
16 марта 2021, 15:29
Нападающий Милана Анте Ребич пропустит два следующих поединка Серии А, об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.
Форвард был удален удален в поединке 27-го тура итальянского чемпионата против Наполи в связи с неуважительными высказываниями в адрес арбитра Фабрицио Паскуа.
Также, голкипер миланского клуба Джанлуиджи Доннарумма оштрафован на 10 тысяч евро за оскорбления и угрозы членам скамейки запасных неаполитанской команды.
Ранее главный тренер Наполи Дженнаро Гаттузо был оштрафован за богохульство.
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