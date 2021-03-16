Италия

Хорват не поможет своему клубу в ближайших встречах.

Нападающий Милана Анте Ребич пропустит два следующих поединка Серии А, об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Форвард был удален удален в поединке 27-го тура итальянского чемпионата против Наполи в связи с неуважительными высказываниями в адрес арбитра Фабрицио Паскуа.

Также, голкипер миланского клуба Джанлуиджи Доннарумма оштрафован на 10 тысяч евро за оскорбления и угрозы членам скамейки запасных неаполитанской команды.

Ранее главный тренер Наполи Дженнаро Гаттузо был оштрафован за богохульство.

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