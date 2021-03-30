Италия

Дизайн "осовременили" за счет более простой геометрии.

Как сообщает официальный Twitter-аккаунт миланского Интера, руководство "нерадзурри" завершило ранее анонсированный процесс ребрендинга клуба, представив обновленный логотип.

Как и было обещано ранее, новая концепция построена вокруг идеи перехода от устаревшего названия организации "Football Club Internazionale Milano" к более лаконичному "Inter Milano". Именно вокруг аббревиатуры IM и был построен новый логотип команды.

Данный шаг позволил клубу в лаконичном дизайне с грубой геометрией вместить связь исторического прошлого команды и взгляды в будущее, что является продолжением концепции слогана "IM Ready", которую руководство презентовало на более ранних этапах демонстрации своих идей.



Напомним, что предыдущий логотип Интера был представлен в 2014-м году.