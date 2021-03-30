Италия

Итальянский клуб собирается усилить позицию.

Милан определил для себя пять кандидатов на позицию центрального нападающего в ближайшее трансферное окно, сообщает Calciomercato.

В их число входят Душан Влахович из Фиорентины, Андреа Белотти из Торино, Дониелл Мален из ПСВ, Майрон Боаду из АЗ и Одсон Эдуар из Селтика.

На данный момент в распоряжении Стефано Пьоли находятся Златан Ибрагимович, Рафаэль Леау и Марио Манджукич.

Напомним, что в контракте Манджукича с Миланом нет опции автоматического продления в случае выхода в Лигу чемпионов.