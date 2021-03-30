Итальянский клуб собирается усилить позицию.
Андреа Белотти, getty images
30 марта 2021, 19:59
Милан определил для себя пять кандидатов на позицию центрального нападающего в ближайшее трансферное окно, сообщает Calciomercato.
В их число входят Душан Влахович из Фиорентины, Андреа Белотти из Торино, Дониелл Мален из ПСВ, Майрон Боаду из АЗ и Одсон Эдуар из Селтика.
На данный момент в распоряжении Стефано Пьоли находятся Златан Ибрагимович, Рафаэль Леау и Марио Манджукич.
Напомним, что в контракте Манджукича с Миланом нет опции автоматического продления в случае выхода в Лигу чемпионов.