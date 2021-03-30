ЧМ-2022. Отбор
Шведский форвард может пропустить поединок против Эстонии.
Златан Ибрагимович, Getty Images
30 марта 2021, 15:35
Нападающий Милана и сборной Швеции Златан Ибрагимович получил повреждение в расположении национальной команды. Об этом сообщает SportMediaset.
По информации источника, 39-летний швед почувствовал дискомфорт и был вынужден досрочно прервать тренировку спустя 15 минут после ее начала.
Таким образом, Ибрагимович может пропустить ближайший товарищеский матч, в котором сборная Швеции сыграет против Эстонии. Игра пройдет завтра, 31 марта.
Ранее сообщалось, что защитник МЮ Виктор Линделеф покинул расположение сборной Швеции.
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