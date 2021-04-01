Италия

Футболист сыграл всего в восьми матчах в текущем сезоне.

Согласно информации от итальянского журналиста Николо Скиры, бергамаская Аталанта не станет использовать опцию выкупа в отношении центрального защитника Маттиа Кальдары, который в данный момент сезона выступает за "Богиню" на правах аренды из Милана.

Наставник "оробичи" Джан Пьеро Гасперини не увидел возможности интегрировать 26-летнего футболиста в состав своей команды, после перехода Маттиа в начале 2020 года, в результате чего, в текущем сезоне на счету игрока числится лишь восемь поединков (113 минут).

Стоит отметить, что игрок достиг своей пиковой трансферной стоимости в 25 млн евро, согласно данным портала Transfermarkt, еще выступая в составе "россонери", а его нынешняя стоимость на рынке составляет 6 млн евро.

Примечательно, что после возвращения в Милан, у Кальдары будет оставаться еще два года действующего соглашения с клубом.

Напомним, что согласно последним данным, Аталанта подписала контракт с футболистом сборной Казахстана.