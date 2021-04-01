Италия

Руководству миланского клуба пришлось объяснять причины ребрендинга.

Новость о том, что миланский Интер сменил логотип клуба, встретила достаточно жесткую критику со стороны поклонников "нерадзурри", поэтому руководству клуба в лице генерального директора Алессандро Антонелло и директора по маркетингу Лука Дановаро пришлось объяснять причины перехода к минималистическому формату эмблемы.

"Мы очень гордимся своей 113-летней историей, и эта гордость всегда подталкивает нас смотреть в будущее, используя любую возможность для роста. Мы очень хотели найти новый язык общения с болельщиками, канал, который позволит нам стать ближе к новым поколениям, которые по-другому переживают спортивные эмоции", — сказал Антонелло в интервью клубному официальному сайту.

Поддержал его посыл и директора по маркетингу: "В центре внимания Интера находится футбол, но мы хотим открыться миру цифровых технологий, развлечений и активного образа жизни. Логотип сохраняет четкую идентичность предыдущего формата, перенимая его культовую форму.

Это эволюция: две буквы, олицетворяющие душу Интера, символы футбола и культуры, и новые цвета, упрощающие его применение на цифровых устройствах", — объяснил специалист техническую точку зрения, которой руководствовались во время выбора нового логотипа.

Напомним, что миланский клуб может дебютировать под обновленной эмблемой уже в ближайшем гостевом поединке Серии А против Болоньи.