Италия

Рома заинтересована в подписании албанского фулбека.

Крайний защитник Элсид Хисай покинет Наполи на правах свободного агента в конце текущего сезона, когда его действующий контракт подойдет к своему завершению. Об этом сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, 27-летний албанец может остаться в Италии, подписав соглашение с другим клубом из Серии А.

Утверждается, что представители Ромы уже связались с агентом Хисая, чтобы оценить возможность потенциального трансфера албанского фулбека.

Ранее сообщалось, что в услугах Элсида Хисая также заинтересован Милан.