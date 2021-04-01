Рома заинтересована в подписании албанского фулбека.
Элсид Хисай, getty images
01 апреля 2021, 17:08
Крайний защитник Элсид Хисай покинет Наполи на правах свободного агента в конце текущего сезона, когда его действующий контракт подойдет к своему завершению. Об этом сообщает журналист Николо Скира.
По информации источника, 27-летний албанец может остаться в Италии, подписав соглашение с другим клубом из Серии А.
Утверждается, что представители Ромы уже связались с агентом Хисая, чтобы оценить возможность потенциального трансфера албанского фулбека.
Ранее сообщалось, что в услугах Элсида Хисая также заинтересован Милан.