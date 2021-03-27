Элсид Хисай может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.
Элсид Хисай, Getty Images
27 марта 2021, 13:56
Защитник Наполи Элсид Хисай может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно, сообщает сайт журналиста Альфредо Педуллы.
По информации источника, в услугах 27-летнего албанца заинтересован Милан, руководство которого рассматривает подписание флангового игрока обороны предстоящим летом, причем бесплатно.
Дело в том, что у Хисая летом завершается контракт с "неаполитанцами" и он станет свободным агентом.
Также отмечается, что Милан хотел бы оставить в своем составе Диогу Далота, но договориться с Манчестер Юнайтед довольно проблематично.
В нынешнем сезоне Хисай провел 20 поединков во всех турнирах, в которых отметился двумя ассистами.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.