Италия

Элсид Хисай может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.

Защитник Наполи Элсид Хисай может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно, сообщает сайт журналиста Альфредо Педуллы.

По информации источника, в услугах 27-летнего албанца заинтересован Милан, руководство которого рассматривает подписание флангового игрока обороны предстоящим летом, причем бесплатно.

Дело в том, что у Хисая летом завершается контракт с "неаполитанцами" и он станет свободным агентом.

Также отмечается, что Милан хотел бы оставить в своем составе Диогу Далота, но договориться с Манчестер Юнайтед довольно проблематично.

В нынешнем сезоне Хисай провел 20 поединков во всех турнирах, в которых отметился двумя ассистами.

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