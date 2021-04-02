Италия

Лондонцы нацелились на центрального защитника.

Милан Шкриниар входит в шорт-лист Тоттенхэма в ближайшее трансферное окно, сообщает портал Sky Sports.

Источник утверждает, что после неудачного январского рейда за футболистом "шпоры" не потеряли интерес и готовы вновь вступить в переговоры.

Текущее соглашение Интера с Миланом Шкриниаром рассчитано до лета 2023-го года. Transfermarkt оценивает его в 50 миллионов евро.

Напомним, что также за футболистом следит другой представитель чемпионата Англии — Ливерпуль.