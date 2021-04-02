Италия

Голландец высказался о своем пребывании в стане бергамасков.

Полузащитник Аталанты Мартен де Роон поделился мыслями о своем будущем.

"Это сложно, очень сложно. Есть часть меня, которая хочет выиграть трофеи. Возможно, даже Скудетто, но, с другой стороны, мне очень нравится в Бергамо, моя семья счастлива здесь.

Все думают, что можно перейти в больший клуб, такой как Интер или Ювентус. Но Аталанта теперь каждый сезон попадает в первую четверку. Я счастлив здесь и чувствую себя важным.

Я хотел бы закончить свою карьеру в Аталанте, но в футбол неизвестно, как все сложится", — сказал голландец.

Ранее сообщалось, что Тоттенхэм и Манчестер Сити заинтересованы в услугах де Роона.

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