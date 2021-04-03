В главном матче сразятся Ювентус и Аталанта.
Ювентус - Аталанта, getty images
03 апреля 2021, 16:26
В рамках финального матча за Кубок Италии туринский Ювентус будет противостоять Аталанте.
Поединок пройдет 19-го мая на стадионе Мапеи в Реджо-Эмилии. Именно там свои домашние матчи проводит Сассуоло.
Этот стадион является фартовым для "старой синьоры". В январе 2021 года команда выиграла Суперкубок Италии, победив Наполи со счетом 2:0.
В полуфинале Кубка Италии Аталанта прошла Наполи, а Ювентус в двухматчевом противостоянии обыграл Интер.
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