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Торино - Ювентус, getty images
04 апреля 2021, 01:36
В поединке 29-го тура итальянской Серии А туринский Ювентус в гостях расписал мировую с Торино. Встреча завершилась со счетом 2:2.
Кьеза довольно быстро открыл счет в матче, но "быки" ответили двумя точными ударами. Роналду в конце матча смог лишь восстановить паритет.
Обзор матча:
Торино — Ювентус 2:2
Голы: Санабрия, 27, 46 — Кьеза, 13, Роналду, 81
Торино: Сиригу — Бонджорно, Бремер, Иццо — Мандрагора, Ринкон (Лукич, 66) — Ансальди, Войвода — Белотти (Дзадза, 72), Верди (Базелли, 87) — Санабрия
Ювентус: Щесны — Алекс Сандро (Рабио, 87), Кьеллини, де Лигт, Куадрадо — Кьеза, Бентанкур, Луис да Силва (Рэмси, 71), Кулусевски (Бернардески, 71) — Роналду, Мората
Предупреждения: Ансальди, Ринкон, Санабрия, Мандрагора — Куадрадо, Бернардески