Италия

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.

В поединке 29-го тура итальянской Серии А туринский Ювентус в гостях расписал мировую с Торино. Встреча завершилась со счетом 2:2.

Кьеза довольно быстро открыл счет в матче, но "быки" ответили двумя точными ударами. Роналду в конце матча смог лишь восстановить паритет.

Обзор матча:

Торино — Ювентус 2:2

Голы: Санабрия, 27, 46 — Кьеза, 13, Роналду, 81

Торино: Сиригу — Бонджорно, Бремер, Иццо — Мандрагора, Ринкон (Лукич, 66) — Ансальди, Войвода — Белотти (Дзадза, 72), Верди (Базелли, 87) — Санабрия

Ювентус: Щесны — Алекс Сандро (Рабио, 87), Кьеллини, де Лигт, Куадрадо — Кьеза, Бентанкур, Луис да Силва (Рэмси, 71), Кулусевски (Бернардески, 71) — Роналду, Мората

Предупреждения: Ансальди, Ринкон, Санабрия, Мандрагора — Куадрадо, Бернардески