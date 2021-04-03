Италия

Команда Андреа Пирло вновь продемонстрировала не слишком качественную игру.

В поединке 29-го тура итальянской Серии А туринский Ювентус в гостях расписал мировую с Торино. Встреча завершилась со счетом 2:2.

Счет в матче был открыт на 13-й минуте поединка, когда Федерико Кьеза ворвался в штрафную по левому краю и пробил низом точно под вратарем. Спустя 14 минут Антонио Санабрия головой добил мяч в ворота после неудачного сэйва и отбития мяча перед собой от Войцеха Щесны.

В самом начале второго тайма хозяева вышли вперед благодаря голу Санабрии, который оформил дубль. Спасательный гол для команды Андреа Пирло забил Криштиану Роналду на 81-й минуте встречи.

После 27 игр Ювентус набрал 55 очков и занимает пятое место в турнирной таблице Серии А, а у Торино 23 балла и 17-я строчка.

Торино — Ювентус 2:2

Голы: Санабрия, 27, 46 — Кьеза, 13, Роналду, 81

Торино: Сиригу — Бонджорно, Бремер, Иццо — Мандрагора, Ринкон (Лукич, 66) — Ансальди, Войвода — Белотти (Дзадза, 72), Верди (Базелли, 87) — Санабрия

Ювентус: Щесны — Алекс Сандро (Рабио, 87), Кьеллини, де Лигт, Куадрадо — Кьеза, Бентанкур, Луис да Силва (Рэмси, 71), Кулусевски (Бернардески, 71) — Роналду, Мората

Предупреждения: Ансальди, Ринкон, Санабрия, Мандрагора — Куадрадо, Бернардески