Команда Андреа Пирло вновь продемонстрировала не слишком качественную игру.
Торино - Ювентус, Getty Images
03 апреля 2021, 21:06
В поединке 29-го тура итальянской Серии А туринский Ювентус в гостях расписал мировую с Торино. Встреча завершилась со счетом 2:2.
Счет в матче был открыт на 13-й минуте поединка, когда Федерико Кьеза ворвался в штрафную по левому краю и пробил низом точно под вратарем. Спустя 14 минут Антонио Санабрия головой добил мяч в ворота после неудачного сэйва и отбития мяча перед собой от Войцеха Щесны.
В самом начале второго тайма хозяева вышли вперед благодаря голу Санабрии, который оформил дубль. Спасательный гол для команды Андреа Пирло забил Криштиану Роналду на 81-й минуте встречи.
После 27 игр Ювентус набрал 55 очков и занимает пятое место в турнирной таблице Серии А, а у Торино 23 балла и 17-я строчка.
Торино — Ювентус 2:2
Голы: Санабрия, 27, 46 — Кьеза, 13, Роналду, 81
Торино: Сиригу — Бонджорно, Бремер, Иццо — Мандрагора, Ринкон (Лукич, 66) — Ансальди, Войвода — Белотти (Дзадза, 72), Верди (Базелли, 87) — Санабрия
Ювентус: Щесны — Алекс Сандро (Рабио, 87), Кьеллини, де Лигт, Куадрадо — Кьеза, Бентанкур, Луис да Силва (Рэмси, 71), Кулусевски (Бернардески, 71) — Роналду, Мората
Предупреждения: Ансальди, Ринкон, Санабрия, Мандрагора — Куадрадо, Бернардески