Италия

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка 29-го тура итальянской Серии А.

На фоне потери очков главным конкурентом в борьбе за чемпионский титул, гостевая игра миланского Интера против Болоньи получила дополнительную эмоциональную подпитку. Коллектив Антонио Конте сыграл далеко не самый зрелищный поединок в данном контексте, однако сумел добиться своего благодаря единственному результативному удару его главной атакующей силы — Ромелу Лукаку (1:0).

Предлагаем Вашему вниманию обзор поединка:



Болонья — Интер 0:1

Гол: Лукаку, 31

Болонья: Равалья — Томиясу (Де Сильвестри, 43), Данило, Сумаро, Дейкс (Джувара, 80) — Схутен, Домингес (Сванберг, 69) — Сков (Орсолини, 80), Сориано, Сансоне (Виньято, 69) — Барроу.

Интер: Ханданович — Шкриниар, Раноккья, Бастони — Хакими, Барелла (Весино, 90+1), Брозович, Эриксен (Гальярдини, 61), Янг (Дармиан, 71) — Лукаку, Мартинес (Санчес, 71).

Предупреждения: Сумаоро, Де Сильвестри, Виньято, Джувара — Раноккья, Бастони, Брозович, Гальярдини.