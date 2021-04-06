Италия

Итальянский специалист может вновь возглавить "старую синьору".

Бывший главный тренер Ювентуса Массимилиано Аллегри может вновь возглавить "старую синьору", сообщает Tuttosport.

По информации источника, на прошлых выходных прошла встреча между президентом туринского клуба Андреа Аньелли и 53-летним итальянцем.

Также отмечается, что будущее Андреа Пирло сильно зависит от результатов команды в конце нынешнего сезона и некоторые итальянские издания утверждают, что он будет уволен в случае неудачи в ближайшем матче Серии А против Наполи.

После 28 игр Ювентус и Наполи набрали по 56 очков и занимают четвертое и пятое места соответственно в турнирной таблице Серии А. Очная встреча состоится завтра, 7 апреля, в 19:45 по киевскому времени.

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