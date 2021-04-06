Итальянский специалист может вновь возглавить "старую синьору".
Массимилиано Аллегри, Getty Images
06 апреля 2021, 11:49
Бывший главный тренер Ювентуса Массимилиано Аллегри может вновь возглавить "старую синьору", сообщает Tuttosport.
По информации источника, на прошлых выходных прошла встреча между президентом туринского клуба Андреа Аньелли и 53-летним итальянцем.
Также отмечается, что будущее Андреа Пирло сильно зависит от результатов команды в конце нынешнего сезона и некоторые итальянские издания утверждают, что он будет уволен в случае неудачи в ближайшем матче Серии А против Наполи.
После 28 игр Ювентус и Наполи набрали по 56 очков и занимают четвертое и пятое места соответственно в турнирной таблице Серии А. Очная встреча состоится завтра, 7 апреля, в 19:45 по киевскому времени.
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