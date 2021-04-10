Италия

Завершился матч чемпионата Италии.

В рамках итальянской Серии А Специя дома одолела Кротоне со счетом (3:2).

В первом тайме был забит лишь один мяч. Джиджи вывел Кротоне вперед. Однако в начале второго тайма счет сравнял Верде.

Под конец Нванкво забил второй мяч для кротоне и, казалось, дело сделано.

Однако Специя перевернула игру. На 89-й Маджоре и на 90+2 Эртич принесли хозяевам победу.

Специя - Кротоне 3:2

Голы: Верде, 63, Маджоре, 89, Эртич, 90+2 - Джиджи, 40, Нванкво, 78

Специя: Проведель, Маркицца, Феррер (Виньяли, 70), Исмайли, Эрлич, Риччи (Лео Сена, 46), Маджоре, Верде (Агудело, 70), Побега (Галабинов, 84), Джаси (Фариас, 46), Нзола.

Кротоне: Кордац, Луперто, Джиджи, Големич, Реца, Молина (Дзанеллато, 69), Петриччоне, Унас (Ди Кармине, 81), Бенали (Магальян, 39), Жуниор Мессиас, Нванкво.

Предупреждения: Реца, Исмайли.