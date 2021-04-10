Завершился матч чемпионата Италии.
Специя, getty images
10 апреля 2021, 18:17
В рамках итальянской Серии А Специя дома одолела Кротоне со счетом (3:2).
В первом тайме был забит лишь один мяч. Джиджи вывел Кротоне вперед. Однако в начале второго тайма счет сравнял Верде.
Под конец Нванкво забил второй мяч для кротоне и, казалось, дело сделано.
Однако Специя перевернула игру. На 89-й Маджоре и на 90+2 Эртич принесли хозяевам победу.
Специя - Кротоне 3:2
Голы: Верде, 63, Маджоре, 89, Эртич, 90+2 - Джиджи, 40, Нванкво, 78
Специя: Проведель, Маркицца, Феррер (Виньяли, 70), Исмайли, Эрлич, Риччи (Лео Сена, 46), Маджоре, Верде (Агудело, 70), Побега (Галабинов, 84), Джаси (Фариас, 46), Нзола.
Кротоне: Кордац, Луперто, Джиджи, Големич, Реца, Молина (Дзанеллато, 69), Петриччоне, Унас (Ди Кармине, 81), Бенали (Магальян, 39), Жуниор Мессиас, Нванкво.
Предупреждения: Реца, Исмайли.