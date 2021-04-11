Италия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Италии.

В поединке 30-го тура итальянской Серии А миланский Интер одержал минимальную победу над Кальяри.

Автором единственного гола в данном противостоянии стал защитник Маттео Дармиан, который принес в актив "нерадзурри" три очки и сделал их еще на шаг ближе к завоеванию чемпионства.

Видео гола и обзор матча:



Интер — Кальяри 1:0

Гол: Дармиан, 77

Интер: Ханданович — Шкриниар, Де Врей, Бастони — Дармиан (Д'Амброзио, 84), Сенси (Весино, 81), Брозович, Эриксен (Гальярдини, 81), Янг (Хаками, 70) — Лукаку, Санчес (Мартинес, 70)

Кальяри: Викарио — Ругани (Симеоне, 85), Годин, Карбони — Нандес, Марин, Найнгголан, Дункан (Асамоа, 72), Заппа (Черри, 90+1) — Паволетти (Перейро, 90+1), Жоао Педро

Предупреждения: Брозович, Найнгголан