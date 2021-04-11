Италия

Команда Антонио Конте добыла очередную победу в итальянском чемпионате.

Интер принимал Кальяри в матче 30-го тура Серии А.

Счет в матче был открыт лишь на 77 минуте благодаря удару под перекладину в исполнении Маттео Дармиана. Данное взятие ворот, к счастью миланского клуба, стало единственным в поединке.

По итогу встречи лидирующая в турнирной таблице команда Антонио Конте восстановила отрыв в 11 очков от идущего вторым Милана. Кальяри же продолжил свое пребывание на 18-й строчке с 22-мя баллами в активе.

Интер — Кальяри 1:0

Гол: Дармиан, 77

Интер: Ханданович — Шкриниар, Де Врей, Бастони — Дармиан (Д'Амброзио, 84), Сенси (Весино, 81), Брозович, Эриксен (Гальярдини, 81), Янг (Хаками, 70) — Лукаку, Санчес (Мартинес, 70)

Кальяри: Викарио — Ругани (Симеоне, 85), Годин, Карбони — Нандес, Марин, Найнгголан, Дункан (Асамоа, 72), Заппа (Черри, 90+1) — Паволетти (Перейро, 90+1), Жоао Педро

Предупреждения: Брозович, Найнгголан