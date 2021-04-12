Италия

Украинский футболист получил оценку 8,1 от портала, проведя на поле 63 минуты.

Аталанта одержала непростую победу над Фиорентиной в поединке 30-го тура итальянской Серии А (3:2).

В данном матче участие принял украинец Руслан Малиновский, который вышел на поле с первых минут и отметился двумя результативным передачами, после чего на 63-й минуте он был заменен на Йосипа Иличича.

Статистический портал Whoscored оценил игру украинского полузащитника в 8,1 балл, что является одной из самых высоких оценок среди всех футболистов, которые выходили на поле в данном противостоянии.

Выше оценку получили только три футболиста: Дуван Сапата (8,2), Кристиан Куаме (8,2) и Душан Влахович (8,4).

Посмотреть видео ассистов Руслана Малиновского в матче против Фиорентины вы можете на Football.ua.

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