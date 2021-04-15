Италия

Полузащитник Сассуоло отреагировал на трансферные слухи.

На фоне появившейся информации о ведении переговоров между представителями туринского Ювентуса и полузащитником Сассуоло Мануэлем Локателли, активизировался и главный кандидат на победу в английской Премьер-лиге в текущем сезоне — Манчестер Сити.

Итальянская пресса ранее приписывала интерес к футболисту со стороны "горожан", а издание Corriere dello Sport пошло дальше, и напрямую спросило игрока о его желании попробовать свои силы под руководством Хосепа Гвардиолы.

"Я чувствую в себе готовность к переходу в топ-клуб. В том числе, и за пределами Италии. Если это будет потенциально хороший вариант для моей карьеры, то почему бы и нет?

Если будут конкретные предложения, я выступаю только за то, чтобы их рассмотреть", — подытожил итальянский исполнитель.

23-летний Мануэль Локателли летом 2019 года перешел в Сассуоло из итальянского Милана, и стал важной единицей в построении "нероверди". В текущем сезоне опорный полузащитник провел уже 26 поединков, в которых трижды отличался забитыми мячами и отдал две результативные передачи.

Его действующий контракт с клубом подходит к завершению летом 2023 года, а текущая трансферная стоимость, согласно данным портала Transfermarkt, составляет 35 млн евро.