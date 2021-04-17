Италия

Завершились два поединка 31-го тура чемпионата Италии.

Сампдория принимала на своем поле Верону в рамках 31-го тура итальянской Серии А.

Гости сумели уйти на перерыв с минимальным преимуществом в счете, однако сохранить победный для себя результат им оказалось не под силу.

Во втором тайме футболисты Сампдории отправили в ворота Вероны три мяча и записали в свой актив заслуженные три очка.

Сампдория — Верона 3:1

Голы: Янкто 46, Габбьядини 73 (пен.), Торсби 82 — Лазович 13

Сампдория: Аудеро, Йосида, Ауджелло, Колли, Берешиньски, Адриен Силва, Янкто (Тонелли, 86), Торсби, Дамсгор (Кандрева, 46), Верре (Кейта Бальде, 46), ла Гумина (Габбьядини, 46).

Верона: Сильвестри, Гюнтер (Ловато, 77), Давидович, Димарко, Фараони, Стураро (Тамез, 58), Барак (Фавилли, 77), Лазович, Дзакканьи (Бесса, 58), Сальседо (Колли, 81), Лазанья.

Предупреждения: Верре, Кейта, Йосида - Фараони, Тамез, Давидович

В параллельном поединке Удинезе отправился в гости к Кротоне, где сумел одержать непростую победу со счетом 2:1.

"Черно-белые" контролировали большую часть матча, однако под самый занавес они заставили понервничать своих болельщиков, когда в компенсированное время Да Пауль, оформивший дубль, заработал удаление.

Впрочем, времени до финального свистка оставалось не так уж и много, поэтому склонить чашу весов в свою сторону игрокам Кротоне было не суждено.

Кротоне — Удинезе 1:2

Голы: Нванкво, 68 (пен.) — Де Пауль 41, 74

Кротоне: Кордац, Педру Перейра (Рохас, 46), Куомо (Ривьер, 82), Големич, Реца, Унас (Дзанеллато, 77), Молина, Жуниор Мессиас, Петриччоне (Чигарини, 77), Джиджи, Нванкво.

Удинезе: Муссо, Молина (Родриго Бекао, 90), Самир, Бонифаци, Ларсен, Де Пауль, Перейра, Уолас (Арслан, 70), Нюйтинк, Окака Чука, Несторовски (Форестьери, 70).

Предупреждения: Перейра, Форестьери

Удаление: Де Пауль, 90+1