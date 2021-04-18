Италия

Стали известны стартовые составы команд для поединка 31-го тура итальянской Серии А, в котором сыграют неаполитанский Наполи и миланский Интер.

Центральный матч 31-го тура итальянской Серии А пройдет в Неаполе, где местный Наполи будет принимать миланский Интер.

Дженнаро Гаттузо, после победы его команды в игре против генуэзской Сампдории (2:0), не стал проводить ротацию в стартовом составе его команды.

Антонио Конте, на фоне победы над Кальяри (1:0), вернул в стартовый состав своей команды Ашрафа Хакими и Маттео Дармиана, которые займут место на флангах полузащиты, в то время как Николо Барелла выйдет на привычной для себя позиции в центре поля.

Наполи: Мерет — Ди Лоренцо, Манолас, Кулибали, Мариу Руи — Руис, Демме — Политано, Зьелински, Инсинье — Осимхен.

Запасные: Контини-Барановский, Идасяк, Зедадка, Бакайоко, Эльмас, Мертенс, Максимович, Хисай, Ррахмани, Петанья, Чоффи, Лоботка.



Интер: Ханданович — Шкриниар, Де Врей, Бастони — Хакими, Барелла, Брозович, Эриксен, Дармиан — Лукаку, Мартинес.