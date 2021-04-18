Италия

Football.ua представляет анонс матча 31-го тура чемпионата Италии.

В 31-м туре Серии А Интер постарается сделать еще один шаг к вожделенному "скудетто" за счет Наполи, ведущего отчаянную борьбу за место в зоне Лиги чемпионов.

Наполи — Интер

Воскресенье, 18 апреля, 21:45. Неаполь, Стадио Диего Армандо Марадона. Арбитр — Даниэле Довери. Прямая трансляция на телеканале Футбол 2

Как бы ни убеждали себя самих и окружающих представители Интера, что они еще не чемпионы, просто невозможно себе представить, какие титанические усилия должна приложить команда, которая не проигрывает в Серии А на протяжении 14-ти туров и выиграла последние 11 матчей, чтобы за 8 оставшихся туров разбазарить преимущество в 11 очков над преследователями.

Тем не менее, математически "нерадзурри" точно не закрепят трофей за собой после нынешнего тура ни при каких обстоятельствах, но и не особо ухудшат шансы на его завоевание даже в случает поражения. А вот для Наполи осечка может серьезно осложнить задачу борьбы за путевку в Лигу чемпионов, надежды на которую у неаполитанцев и так достаточно призрачные.

Предматчевые расклады предельно ясны, осталось только выяснить, на какие козыри Наполи рассчитывает Дженнаро Гаттузо, крайне неудачно играющий против Интера вообще и Антонио Конте в частности.

У неаполитанцев по традиции не обходится без кадровых потерь, но на сей раз они не критические. У Оспины растяжение, и он точно не займет место в воротах до конца месяца, поэтому позиция Мерета сомнений не вызывает.

Не сыграет Лосано, перебравший желтых карточек, а вот Зьелински восстановился после повреждения и с четверга тренируется в общей группе.

Незначительные потери есть и у Интера, но, как и Гаттузо, Конте наверняка в состоянии найти замену Коларову и Видалю, тем более, что оба они не являются игроками стартового состава.

Почти наверняка вернется в "основу" отдохнувший и набравшийся сил Мартинес, а Санчес снова будет "на подхвате".

Интересные факты

– Команды провели между собой 160 матчей в различных турнирах: 49 побед Наполи, 70 побед Интера, 41 ничья.

– В Неаполе в Серии А состоялось 75 поединков: 37 побед хозяев, 18 побед гостей, 20 ничьих.

– В минувшем сезоне в Серии А матч Наполи — Интер завершился со счетом 1:3.

– В первом круге в Милане сильнее был Интер — 1:0.

– Победная серия Интера в чемпионате составляет 11 матчей.

– Последние 6 матчей в Серии А Интер выиграл с разницей в один мяч.

– Победная домашняя серия Наполи в чемпионате составляет 6 матчей.

– Интер не проигрывает Наполи в последних пяти матчах во всех турнирах.

Ориентировочные составы

Не сыграют: Гулам, Оспина, Лосано — Видаль, Коларов.

прогноз 1:1

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