Италия

Специалист оценил победу над Ювентусом.

Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини прокомментировал победу над Ювентусом в рамках 31-го тура Серии А (1:0).

"Мы знали, как обыграть Ювентус, несмотря на то, что это очень хорошая команда. Гордимся этой тяжелой победой. Пока что рано говорить о достижении цели, но эти три очка вселяют уверенность в нас.

Почему наша защита состояла из трех человек? У нас нет Хатебура, не играл Ромеро. Это очень важные футболисты. Я выбрал Маэле.

Малиновский остался в запасе на игру, так как наши замены играют ключевую роль в матче. После его выхода у нас появилась интенсивность в атаке и гол", — сказал Гасперини на пресс-конференции.

Отметим, что именно гол Руслана Малиновского принес Аталанте три очка в матче против "старой синьоры".