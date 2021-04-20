Италия

Специалист категорически настроен на турнир.

Главный тренер итальянского Сассуоло Роберто Де Дзерби высказал свое мнение о создании Суперлиги, и заявил, что не хочет выводить команду на матч против Милана.

"Я разговаривал с командой полчаса. Правильно было поговорить об этом с игроками. Я очень зол, потому что в воскресенье произошел переворот. Футбол принадлежит всем и является меритократичным.

Про создание Суперлиги можно было огласить открыто, вместо того, чтобы публиковать пресс-релизы в полночь. Это поведение, которое подрывает право, которое не ограничивается футболом, что у самых слабых может быть лучшее будущее. Я очень нервничаю по этому поводу".

"Я бы не хотел играть против Милана, так как они — основатели Суперлиги. Я сказал об этом генеральному директору Сассуоло Джованни Карневали и игрокам.

Если Карневали и клуб заставят меня уйти, я уйду", — цитирует Де Дзерби Sosfanta.

Напомним, Роберто Де Дзерби СМИ активно сватают в донецкий Шахтер по окончанию текущего сезона.