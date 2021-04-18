Украина

Специалист ведет переговоры с "горняками".

Донецкий Шахтер, по всей видимости, сменит главного тренера по окончанию текущего сезона украинской Премьер-лиги.

Как сообщает издание TuttoMercatoWeb, Луиша Каштру на посту тренера "горняков" сменит Роберто Де Дзерби из Сассуоло.

Переговоры между руководством клуба и специалистом начались совсем недавно, однако они достигли большого прогресса.

41-летний Де Дзерби начал тренерскую карьеру в 2013 году, и от любительского клуба Дарфо Боарио дошел до клуба Серии А Сассуоло за четыре года.

Сам же Де Дзерби уже признавался, что хотел бы попробовать тренировать за границей. К слову, экс-игрок сборной Италии Антонио Кассано заявил, что Шахтер начал переговоры с Де Дзерби.