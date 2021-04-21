Италия

Завершились поединки 32-го тура чемпионата Италии за 21 апреля.

Помимо поединка Милан — Сассуоло, в котором "россонери" одержали победу, в рамках 32-го тура итальянской Серии А сегодня, 21 апреля, состоялись еще шесть противостояний.

Так, Интер неожиданно сыграл вничью со Специей, Ювентус разобрался с Пармой, Торино разошелся миром с Болоньей, Дженоа расписала результативную ничью с Беневенто, Сампдория минимально обыграла Кротоне, а Удинезе уступил Кальяри.

Специя — Интер 1:1

Голы: Фариас, 12 — Перишич, 39

Ювентус - Парма 3:1

Голы: Сандро, 43, 47, Де Лигт, 68 — Бругман, 25

Болонья — Торино 1:1

Голы: Барроу, 25 — Мандрагора, 58

Дженоа — Беневенто 2:2

Голы: Пандев, 11, 21 — Виола, 5 (пен.), Лападула, 15

Кротоне — Сампдория 0:1

Гол: Квальярелла, 53

Удинезе — Кальяри 0:1

Гол: Жоао Педро, 55 (пен.)