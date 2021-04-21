Завершились поединки 32-го тура чемпионата Италии за 21 апреля.
Ромелу Лукаку, Getty Images
21 апреля 2021, 23:52
Помимо поединка Милан — Сассуоло, в котором "россонери" одержали победу, в рамках 32-го тура итальянской Серии А сегодня, 21 апреля, состоялись еще шесть противостояний.
Так, Интер неожиданно сыграл вничью со Специей, Ювентус разобрался с Пармой, Торино разошелся миром с Болоньей, Дженоа расписала результативную ничью с Беневенто, Сампдория минимально обыграла Кротоне, а Удинезе уступил Кальяри.
Специя — Интер 1:1
Голы: Фариас, 12 — Перишич, 39
Ювентус - Парма 3:1
Голы: Сандро, 43, 47, Де Лигт, 68 — Бругман, 25
Болонья — Торино 1:1
Голы: Барроу, 25 — Мандрагора, 58
Дженоа — Беневенто 2:2
Голы: Пандев, 11, 21 — Виола, 5 (пен.), Лападула, 15
Кротоне — Сампдория 0:1
Гол: Квальярелла, 53
Удинезе — Кальяри 0:1
Гол: Жоао Педро, 55 (пен.)