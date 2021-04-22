Италия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Италии.

В поединке 32-го тура итальянской Серии А Специя на своем поле расписала мировую с миланским Интером. Команды обменялись голами и завершили встречу со счетом 1:1.

Оба мяча были забиты в первом тайме. На 12-й минуте хозяева вышли вперед усилиями Фариаса, а спустя 27 минут команда Антонио Конте сравняла счет благодаря голу в исполнении Перишича.

Видео голов и обзор матча:

Специя — Интер 1:1

Голы: Фариас, 12 — Перишич, 39