Италия

Стали известны стартовые составы команд для поединка 32-го тура итальянской Серии А, в котором сыграют неаполитанский Наполи и римский Лацио.

Пожалуй, центральным матчем 32-го тура итальянской Серии А станет противостояние между неаполитанским Наполи и римским Лацио.

После ничьей в матче против миланского Интера (1:1), Дженнаро Гаттузо решил провести ротацию на позиции левого защитника, где с первых минут сыграет Хисай, в центре поля, где опорным полузащитником станет Бакайоко, а Мертенс возглавит атаку.

От Симоне Индзаги, на фоне игры против Беневенто (5:3), мы не увидели замен.

Наполи: Мерет — Ди Лоренцо, Манолас, Кулибали, Хисай — Руис, Бакайоко, Зьелински — Политано, Мертенс, Инсинье.

Запасные: Контини-Барановский, Идасяк, Максимович, Ррахмани, Мариу Руи, Зедадка, Эльмас, Лоботка, Лосано, Осимхен, Петанья, Чоффи,.



Лацио: Рейна — Марушич, Ачерби, Раду — Лаццари, Милинкович-Савич, Лейва, Луис Альберто, Фарес — Корреа, Иммобиле.