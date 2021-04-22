Стали известны стартовые составы команд для поединка 32-го тура итальянской Серии А, в котором сыграют неаполитанский Наполи и римский Лацио.
Дрис Мертенс, Getty Images
22 апреля 2021, 20:59
Пожалуй, центральным матчем 32-го тура итальянской Серии А станет противостояние между неаполитанским Наполи и римским Лацио.
После ничьей в матче против миланского Интера (1:1), Дженнаро Гаттузо решил провести ротацию на позиции левого защитника, где с первых минут сыграет Хисай, в центре поля, где опорным полузащитником станет Бакайоко, а Мертенс возглавит атаку.
От Симоне Индзаги, на фоне игры против Беневенто (5:3), мы не увидели замен.
Наполи: Мерет — Ди Лоренцо, Манолас, Кулибали, Хисай — Руис, Бакайоко, Зьелински — Политано, Мертенс, Инсинье.
Запасные: Контини-Барановский, Идасяк, Максимович, Ррахмани, Мариу Руи, Зедадка, Эльмас, Лоботка, Лосано, Осимхен, Петанья, Чоффи,.
Запасные: Стракоша, Акпа Акпро, Патрик, Худт, Мусаккьо, Армини, Перейра, Пароло, Катальди, Лулич, Кайседо, Мурики.
Лацио: Рейна — Марушич, Ачерби, Раду — Лаццари, Милинкович-Савич, Лейва, Луис Альберто, Фарес — Корреа, Иммобиле.
Матч Наполи — Лацио начнется в 21:45 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией
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