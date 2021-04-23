Италия

Аргентинец рассказал о взаимодействии с Криштиану на тренировках.

Пауло Дибала рассказал о совместной работе с Криштиану Роналду на тренировках, а также об особенностях португальца.

Кроме того, аргентинец прокомментировал подходящий к концу сезон.

"Роналду? Мы оба близки к тому, чтобы забить 100 голов за Ювентус. Мне не хватает одного, ему не хватает трех. Он всегда хочет побеждать, даже на тренировках, и когда он проигрывает, он становится злым на несколько минут.

Мы вместе тренируемся и отрабатываем штрафные. Я беру те, которые справа, он берет те, что слева. Он полностью одержим. Он всегда хочет побеждать, всегда.

Сезон получился неудачным, потому что Интер выиграет чемпионат, а мы привыкли побеждать. Это был другой сезон, но мы сильно поменялись. Надеюсь, мы сможем добиться большего в следующем сезоне, извлекая уроки из своих ошибок", — приводит слова Дибалы Calciomercato.

Напомним, что ранее Дибала вернулся к тренировкам после отстранения за нарушение карантинных правил.