Италия

Аргентинец прокомментировал свое участие в мероприятии.

Форвард Ювентуса Пауло Дибала извинился за участие в вечеринке, организованной Уэстоном Маккенни.

"Я знаю, что в столь сложное из-за COVID-19 время лучше не совершать таких ошибок, мне не стоило оставаться на ужин.

Это была не вечеринка, но я был неправ в любом случае, за что прошу меня извинить", – написал аргентинец в своем Instagram.

Ранее сообщалось, что Недвед принял решение продать Дибалу летом.

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