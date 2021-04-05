Троицу отстранили от команды за нарушение карантинного протокола.
Пауло Дибала, Getty Images
05 апреля 2021, 19:56
Полузащитники Вестон Маккенни и Артур Мело, а также нападающий Пауло Дибала вернулись к тренировкам в рамках подготовки к матчу против Наполи в Серии А. Об этом сообщает Football-Italia.
Ранее трое футболистов "старой синьоры" были наказаны и исключены перед туринским дерби с Торино (2:2) за нарушение ковидного протокола.
Перенесенный поединок третьего тура Серии А между Ювентусом и Наполи состоится в среду, 7 апреля.
После 28 игр у Ювентуса и Наполи по 56 очков и они располагаются на четвертом и пятом местах в турнирной таблице Серии А. В случае победы одна из команд может подняться на третье место, опередив Аталанту, у которой 58 очков.
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