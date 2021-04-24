Италия

В поединке между двумя командами, которые находятся во второй половине таблицы, сильнее оказались хозяева.

В матче 33-го тура итальянской Серии А Дженоа на своем поле обыграла Специю со счетом 2:0.

Победу команде Давиде Баллардини, которого удалили в концовке второго тайма, принесли забитые мячи в исполнении Джанлуки Скамакки и Эльдора Шомуродова. Оба мяча были забиты во втором тайме.

Таким образом, Дженоа набрала 36 очков и поднимается на 13-е место в турнирной таблице Серии А, а у Специи 33 балла и 15-я строчка.

Дженоа — Специя 2:0

Гол: Скамакка, 63, Шомуродов, 86

Дженоа: Перин — Кришито, Голданига, Мазьелло — Дзаппакоста, Строотман (Кассата, 90+1), Бадель, Бираски — Пандев (Скамакка, 46) — Пьяцца (Берами, 63), Дестро (Шомуродов, 63)

Специя: Проведель — Бастони, Эрлич, Терци (Шабо, 64), Виньяли (Агудело, 85) — Побега, Сена, Маджоре (Эстевес, 59) — Гьяси (Галабинов, 85), Фариас (Верде, 64), Нзола

Предупреждения: Кришито, Пандев — Терци, Нзола