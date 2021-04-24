Италия

В матче середняков Серии А сильнее оказалась команда Роберто Де Дзерби.

В поединке 33-го тура итальянской Серии А Сассуоло на своем поле минимально обыграло Сампдорию со счетом 1:0.

Победу подопечным Роберто Де Дзерби принес единственный забитый мяч на 69-й минуте, а его автором стал Доменико Берарди.

После 33 туров Сассуоло набрало 52 очка и занимает восьмое место в турнирной таблице Серии А, а у Сампдории 42 балла и девятая строчка.

Сассуоло — Сампдория 1:0

Гол: Берарди, 69

Сассуоло: Консильи — Феррари, Марлон (Бога, 46), Кирикеш — Кириакопулос (Рожерио, 62), Траоре, Локателли, Лопес, Тольян (Мюлдюр, 62) — Дефрель (Обьянг, 78), Берарди (Маньянелли, 85)

Сампдория: Аудеро — Ауджелло, Колли, Йосида, Берешински — Янкто (Лерис, 80), Дамсгор (Аскильдсен, 80), Торсби, Кандрева — Габбьядини (Ла Гумина, 64), Кейта