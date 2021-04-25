Италия

Наставник Сассуоло рассказал о планах свое и командной будущее.

В рамках 33-го тура итальянской Серии А Сассуоло на своем поле добился минимальной победы над генуэзской Сампдорией (1:0), благодаря позднему голу Доменико Берарди.

На послематчевом интервью главный тренер "нероверди" Роберт Де Дзерби, о желании пригласить которого со стороны донецкого Шахтера появилась информация в недавнем прошлом, прокомментировал результат игры своей команды в 150-м для него поединке на посту главного тренера.

"Меня мало интересует наша финальная позиция в турнирной таблице (на данный момент клуб располагается на восьмой строчке — ред.), равно как и возможность принимать участие в еврокубках в следующем сезоне. У нас игроками есть что-то большее, чем просто увлечение футболом и результатами.

Я бы никогда не мог подумать о достижении отметки в 150 матчей еще 3-4 года назад. Достигнуть подобного в моем возрасте (41 год) — достаточно непростая задача, поэтому это дает мне повод гордится собственным достижением. Я не сплю по ночам только ради того, чтобы придумать для Сассуоло план дальнейшего развития.

Я хочу основательно подойти к решению относительно и своего будущего. Раньше я предпринимал какие-то шаги исключительно на инстинктах, но в этот раз хочу серьезно задуматься о возможной смене места работы. Это очень тяжелый процесс для меня. Конечно, было бы гораздо проще принимать решение, с упором на позицию команды в турнирной таблице, однако Сассуоло может как подняться выше, так и опуститься к экватору.

Клаудио Раньери (главный тренер Сампдории — ред.) в свое время сумел переписать историю футбола. Я хотел бы иметь похожую на его карьеру. Он работал в разных лигах, но его стиль от этого никогда не менялся. Сампдория сейчас играет в современный футбол, и мы смогли ее обыграть в концовке, хотя, скажем прямо, в этой игре мы были недостаточно хороши.

Мы уже набрали на одно очко больше, чем в прошлом году, а впереди еще есть пять игр. Рома находится на расстоянии в три пункта, но уровень ее футболистов и организации превосходит наш по всем показателям. Впрочем, сегодня мы находимся ближе к седьмому месту, чем к девятому. Почему бы и не рискнуть?", — подытожил наставник Сассуоло.

В следующем туре команда Де Дзерби постарается продлить свою победную серию в домашней игре против бергамаской Аталанты.